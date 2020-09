Nieuwe campus Sint-Jozefsinstituut net op tijd klaar om 235 leerlingen te ontvangen: “Supertrots op mijn team” Sam Vanacker

01 september 2020

15u05 3 Tielt In het voormalige gebouw van hogeschool Vives in de Beernegemstraat in Tielt volgden vandaag 235 leerlingen van de eerste graad van het Sint-Jozefsinstituut voor de allereerste keer les. Het oude hogeschoolgebouw werd helemaal aangepast aan de noden van een moderne secundaire school . De werken waren net op tijd af. Kersvers directeur Nicolas Rubens is een tevreden man. “Dit is een nieuw begin voor iedereen.”

Kort nadat hogeschool Vives in 2019 aankondigde dat het zou vertrekken uit Tielt kocht scholengemeenschap Molenland het gebouw en begin dit jaar werd er gestart met grondige verbouwingswerken. Van meet af aan was het de bedoeling om er de volledige eerste graad van het Sint-Jozefsinstituut in onder te brengen. De werken aan de B-campus van het SJI zaten ondanks corona lange tijd op schema, maar vorige week kreeg directeur Nicolas Rubens het toch even benauwd. “Vorige woensdag was het eigenlijk nog een werf in heel veel ruimtes. Op donderdag waren werklui zelfs nog aan het pleisteren en aan het schilderen. Eerlijk gezegd heb ik een paar slapeloze nachten achter de rug en even vreesde ik dat de school niet op tijd klaar zou zijn.”

De reactie was hartverwarmend. Ongeveer vijftig man stond donderdagochtend paraat om te helpen. De klassen werden gepoetst, de banken en de tafels klaargezet, de smartboards werden opgehangen en op de parking werd plaats gemaakt voor de fietsenstalling Nicolas Rubens, directeur

Maar dat was buiten het leerkrachtenteam gerekend. Rubens riep woensdagavond het personeel op om een handje te komen helpen. “De reactie was hartverwarmend. Ongeveer vijftig man stond donderdagochtend klaar, zelfs sommigen met de partners erbij. Heel veel mensen brachten ook materiaal mee. Emmers en borstels om te poetsen, maar ook kruiwagens en zelfs schoppen. Fantastisch om te zien. Iedereen deed werkjes of klusjes waar ze goed in waren. Alle klassen werden gepoetst, de banken en de tafels klaargezet, de smartboards werden opgehangen en op de parking werd plaats gemaakt voor de fietsenstalling. Zelfs de bomen in de binnentuin werden gesnoeid. En dat allemaal op vier dagen tijd. Ik ben supertrots op mijn team.”

Nieuw begin

Het resultaat mag gezien worden. “Weinig secundaire scholen hebben de kans om les te krijgen in een gebouw dat oorspronkelijk voor hogeschoolstudenten ontworpen werd. De binnentuin, de ruime refter, de turnzaal en het indrukwekkende onthaal zijn enorme troeven. Dit is een nieuw begin voor iedereen en het deed enorm veel deugd om deze morgen een volle speelplaats te zien. Deze morgen heb ik de leerlingen trouwens ook op het hart gedrukt dat iedereen zich vandaag trots en goed mag voelen. Corona is voor iedereen zwaar geweest. De klasleerkrachten werken vandaag ook heel bewust allemaal rond dat feelgood-gevoel. Hoop en blijdschap dat we elkaar terug zien is waar het vandaag om gaat. Mondmaskers en ontsmettingsmiddel blijven uiteraard de norm, maar we proberen corona wel al samen een plaats te geven door er samen over te praten.”

Een nadeel aan de verbouwingen en aan corona is volgens de directeur wel dat de ouders de nieuwe school nog niet in volle glorie gezien hebben. “We missen de ouders heel hard. Graag hadden we ze met open armen ontvangen, maar dat kon tot op heden niet. De leerkrachten hebben per slot van rekening pas maandag een rondleiding gekregen. Wel gaan we nu werk maken van heel wat foto’s en filmpjes die we gaan delen op Facebook. We zijn trots op wat we hier verwezenlijkt hebben en dat willen we delen met iedereen.”