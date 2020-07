Nieuwe afdeling van vtbKultuur start werking op met drie maanden vertraging door corona Sam Vanacker

07 juli 2020

12u30 0 Tielt De nieuwe Tieltse afdeling van cultuurvereniging vtbKultuur schiet aanstaande zondagvoormiddag met ruim drie maanden vertraging uit de startblokken. Het eerste wapenfeit van de nieuwe cultuurvereniging wordt een begeleide wandeling door de Meikensbossen.

Ondertussen is het al een jaar geleden dat aangekondigd werd dat vtbKultuur een Tieltse afdeling zou krijgen. “Normaal gezien hadden we al enkele evenementen op ons palmares kunnen schrijven maar Covid-19 heeft daar anders over beslist. We gingen mee het nieuwe wandeltraject Meikensbossen-Poelberg op zondag 29 maart inwandelen, op Erfgoeddag zondag 26 april hadden we een tentoonstelling met Tieltse kunstenaars willen organiseren en op Trotwaar op zondag 30 augustus hadden we ons doopfeest gepland. Maar alles werd afgelast.”

Anoniem

Door de versoepeling van de coronamaatregelen schakelt de jonge vereniging echter opnieuw een versnelling hoger. “We willen niet langer wachten om onze nieuwe afdeling voor te stellen. Maar aangezien we nog niet officieel ‘geboren’ zijn doen we dat anoniem. Wel kunnen we verklappen dat we allemaal gebeten zijn door cultuur, gaande van audio, video over culinaire kunsten, fotografie tot muzische en plastische kunsten. We zijn allemaal van Tielt en omliggende gemeenten en samen werkten we een veilig aanbod aan kleinschalige evenementen uit in de maanden juli, augustus en september.”

Het eerste wapenfeit van vtbKultuur Tielt wordt een begeleide wandeling door de Meikensbossen op zondagvoormiddag 12 juli. Het vertrek is voorzien om 9.30 uur aan d’Oude Koestal in de Tieltseweg 45 in Dentergem. De wandeling gebeurt onder leiding van een gids van Natuurpunt. Niet-leden betalen 7,5 euro, leden betalen 7 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via www.vtbkultuur.be/tielt.