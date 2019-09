Nieuwbouwproject op hoek Kortrijkstraat en Steenstraat al voor de helft verkocht SVR

26 september 2019

12u45 0 Tielt Projectontwikkelaar Vlaemynck Vastgoedmanagement heeft dinsdagavond de plannen voor het nieuwbouwproject ‘Grace’ voorgesteld. Dat zal opgetrokken worden op de hoek van de Kortrijkstraat en de Steenstraat. Met negentig aanwezigen op de infoavond spreekt de projectontwikkelaar nu al van een succes.

“Het project werd positief onthaald in Tielt”, zegt Noortje Van Daele van Vlaemynck Vastgoedmanagement. “Ondertussen is al 45 procent van het project verkocht. Zonder meer een vliegende start.” Het gebouw krijgt drie bouwlagen met dertien appartementen met telkens twee of drie slaapkamers. Het kleinste appartement is tachtig vierkante meter groot, het grootste 148 vierkante meter. In de kelder worden parkeerplaatsen en bergingen voorzien. Op de gelijkvloerse verdieping komen twee winkels. De werken starten in het voorjaar van 2020 en zullen twee jaar duren.