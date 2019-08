Nieuw buurtfeest aan station Aarsele Sam Vanacker

27 augustus 2019

17u29 0 Tielt Enkele buurtbewoners organiseren op 15 september een buurtfeest aan het station van Aarsele. Daarmee wordt terug aangeknoopt met een oude traditie.

In een ver verleden was er op de tweede zondag van september kermis aan het Aarseelse station. Er werd decennialang een wielerwedstrijd en een zangwedstrijd gehouden in en rond café Sint-Christoffel en ’s avonds werd vuurwerk afgestoken. Nu wordt weer voorzichtig aangeknoopt met die traditie. “We gaan terug wat leven in de brouwerij brengen in de omgeving van het station”, zegt Olivier Siemoens van het gelijknamige bouwbedrijf. “Het wordt in eerste instantie een buurtfeest, maar met een opening naar een ruimer publiek in de toekomst. We starten met een aperitief op de site van het voormalige café Sint-Christoffel en daarna kunnen buurtbewoners aanschuiven voor een barbecue op het terrein van Teratex. Voor ijsjes kunnen ze terecht in de Gavermeerstraat bij Serelly’s.”

Siemoens liet het voormalige café ondertussen slopen. Zoals bekend wordt er in de loop van 2020 een tweewoonst opgetrokken voor de buitenlandse arbeiders van het bouwbedrijf.