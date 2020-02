Negende Muzimax-tweedaagse van Vermaak Na Arbeid Sam Vanacker

10 februari 2020

10u59 0 Tielt Voor het negende jaar op rij organiseert de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid tijdens de paasvakantie een muzikale tweedaagse voor kinderen van het tweede en derde leerjaar. Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar.

Muzimax bestaat al sinds 2012 en laat jonge kinderen proeven van muziek. Vijftig kinderen maken kennis met de verschillende instrumenten van het orkest, maken zelf muziek met djembés en trommels, knutselen, repeteren en brengen uiteindelijk alles wat ze geleerd hebben op het einde van de tweedaagse in de praktijk met een slotconcert. Muziekschool volgen is geen must om deel te nemen. Voor de negende editie op 15 en 16 april in ‘t Gildeke zijn nog een tiental plaatsjes ter beschikking. Inschrijven kost 25 euro (inclusief 2 warme maaltijden) en kan via www.muzimax.be.