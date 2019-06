Negen maanden cel voor man die pistoolgebaar maakte naar politie en met mes op agenten afstapte Siebe De Voogt

27 juni 2019

13u00 0 Tielt Een 46-jarige man uit Tielt heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van negen maanden gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie. Nico V. maakte een pistoolgebaar in de richting van agenten en stapte met een keukenmes in z’n hand op hen af.

De politie van Tielt werd op 14 april dit jaar opgeroepen voor nachtlawaai in de buurt van een café. Ter plaatse bleek de luide muziek uit de woning van Nico V. te komen. “De agenten tikten op het raam en belden aan”, vertelde de procureur. “Beklaagde opende de deur op een kier, maar smeet ze daarna toe.” Plots verscheen V. voor het raam en maakte een pistoolgebaar in de richting van de politie. “Hij kwam uiteindelijk naar buiten en de agenten merkten een keukenmes op in z’n linkerhand. Ze grepen beklaagde vast, maar hij wilde het mes niet lossen. Achteraf verklaarde hij dat de politie agressief was geweest.” Nico V. kreeg donderdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden. De man werd in het verleden al twee keer eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten en heeft een alcoholprobleem. Hij moet zich laten begeleiden.