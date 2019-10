Neem eens een kijkje achter de schermen bij Vulkoprin SVR

01 oktober 2019

15u30 1 Tielt Polyurethaanproducent Vulkoprin gooit op zaterdag 5 oktober de deuren open voor het publiek. Het bedrijf ontwerpt en produceert al 55 jaar wielen, rollen, banden en technische stukken van rubber, kunststof, staal en aluminium.

De wielen van het Tieltse bedrijf in de Tenhovestraat zijn wereldwijd te vinden. Zo zijn zowel rollercoasters, graafmachines als vorkheftrucks uitgerust met wielen van Vulkoprin. Iedereen is welkom om zaterdag een kijkje achter de schermen te komen nemen. Doorlopend is er tussen 10 en 16 uur een ‘Vulkoprincafé’ met naast een bar ook volksspelen en een springkasteel voor de kinderen. Op verschillende locaties in het bedrijf zijn er workshops. Verder worden drie begeleide rondleidingen georganiseerd door de bedrijfsgebouwen: om 10.30, 13.30 en 15.30 uur. Wie een van de drie rondleidingen wil volgen, reserveert wel best een plaatsje op 051/40.38.06 of via reception@vulkoprin.be.