Natuurpunt De Torenvalk roept gemeenten in de regio op om Vlaams bomencharter te steunen Sam Vanacker

24 september 2020

13u53 0 Tielt Natuurpunt De Torenvalk, dat actief is in tien gemeenten in onze regio, roept die gemeenten op om het Vlaams bomencharter te steunen. Met dat ambitieuze bosuitbreidingsplan wil de Vlaamse regering voor 4.000 hectare extra bos zorgen tegen 2024. En daarvoor wordt richting de lokale besturen gekeken.

“Minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir (N-VA) vraagt alle steden en gemeenten om gemiddeld minstens 2,5 hectare extra bos te voorzien”, zegt Martine Langen van De Torenvalk. “In de gemeenten waar Natuurpunt De Torenvalk actief is hebben Lichtervelde en Meulebeke dit bosuitbreidingsplan al onderschreven. Lichtervelde beloofde al om een extra boom aan te planten voor elk Lichtervelds gezin, terwijl Meulebeke voor 500 extra bomen gaat. We roepen Ardooie, Pittem, Ruiselede, Wingene, Oostrozebeke, Wielsbeke, Dentergem en de stad Tielt op om het bomencharter mee te steunen en hun streefdoel bekend te maken, want het klimaat heeft ambitieuze plannen nodig op korte termijn.” Voor wat betreft Tielt lijkt die ambitie alvast aanwezig. “Eigenlijk hadden we half september al ons streefdoel willen formuleren, maar door omstandigheden is die planning opgeschoven”, zegt schepen van Openbaar Groen Roos Tack (CD&V). “Al zijn we uiteraard voorstander van meer groen en meer bomen in onze stad. De ambitie is er.”