Nachtvissers Ringlaanvijver riskeren GAS-boete tot 350 euro Sam Vanacker

07 november 2019

12u48 0 Tielt Hengelaars die ’s nachts vissen in de Ringlaanvijver riskeren voortaan een GAS-boete. De Ringlaanvijver wordt al langer geplaagd door visdiefstal.

Eind vorig jaar al trokken de Tieltse hengelclubs aan de alarmbel omdat niet-aangesloten hengelaars al te vaak hun vangst meenamen naar huis of nachtlijnen in de Ringlaanvijver legden. Sindsdien werd de politiecontrole verscherpt, maar het probleem bleef aanhouden. Oppositiepartij sp.a kaartte de kwestie ondertussen al meermaals aan. “In juni al stelden we voor een aangepast politiereglement uit te vaardigen zodat er GAS-boetes konden uitgeschreven worden, maar toen ging de meerderheid daar niet op in”, zegt oppositieraadslid Simon Bekaert (sp.a). “We zijn blijven aandringen, ook via de politieraad, en zijn blij dat we eindelijk gehoor hebben gekregen.”

Het nieuwe politiereglement ligt in de lijn van de regels die ook al gelden op domein Ter Borcht in Meulebeke. Overtreders riskeren boetes tot 350 euro.