Naaikransje The Needles verkocht al 2.500 potjes met handwerk voor Boven De Wolken: “Elk vrij uur gaat naar onze potjes” Sam Vanacker

30 oktober 2019

15u14 0 Tielt De leden van de Tieltse patchworkgroep The Needles hebben het hart op de juiste plaats. Sinds februari al spenderen twintig dames zowat elk vrij moment aan het maken van handwerkjes waarmee ze weckpotjes versieren. Die potjes verkopen ze om vzw Boven De Wolken te steunen. Ondertussen staat de teller op 2.500.

Niets minder dan een huzarenstukje als je weet dat er minstens een uur werk in één zo’n handwerkje kruipt, maar de dames hebben een bijzonder goeie reden. “We speelden al langer met het idee om iets te doen in het kader van de Warmste Week, maar we wisten niet meteen welk goed doel we zouden steunen”, zegt initiatiefneemster Veronique Gelaude. Zij is behalve van de Tieltse groep ook lid van een patchworkgroep uit Brugge. “Mijn naaicollega Carine Mortier uit Brugge is vorig jaar grootmoeder geworden van een sterrenkindje. Dat heeft ons doen beslissen om Boven De Wolken te steunen, een vzw die foto’s maakt van sterrenkindjes.”

Dus legden twaalf dames uit Tielt en acht dames uit de Brugse groep in februari hun eigen handwerken aan de kant en gooiden ze zich op een nieuwe uitdaging voor het goede doel. Ondertussen zijn ze al acht maanden bezig met patchwork maken waarmee de dekseltjes van ingekochte weckpotjes versierd worden. De potjes worden gevuld met snoep en verkocht aan vijf euro het stuk. “De bestellingen stromen binnen. Dat het zo’n vaart ging lopen hadden we niet verwacht. We zitten nu al aan 2.500 verkochte potjes”, zegt Veronique.

Veel variatie

“Elk vrij uurtje gaat naar de werkjes en het is een pak intensiever dan we hadden verwacht, maar het blijft ook superleuk om te doen. Familie en vrienden zijn erg enthousiast en we hebben al enkele grote bestellingen voor communicanten en babyborrels achter de rug, terwijl we nu vooral in het kerstthema werken. We gebruiken zowel kruissteken, zuiver patchwork als borduren bij onze werkjes. De variatie is eigenlijk eindeloos. We mikken op een opbrengst van tienduizend euro. Op 21 december gaan we allemaal samen naar Kortrijk om er het eindbedrag bekend te maken tijdens de Warmste Week.”

Een potje bestellen kan bij Veronique op veronique@patrickdeman.be of 0498/11.78.24.