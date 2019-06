Na 31 jaar nemen Daniëlle en Filip afscheid van De Naelde: “Blij dat we ons derde kindje in goede handen kunnen achterlaten” Sam Vanacker

14 juni 2019

16u04 0 Tielt Op 30 juni trekken Daniëlle Coussée en Filip De Rycke voor de laatste keer de deur van tea-room en restaurant De Naelde in Kanegem achter zich dicht. Met Eddy Deprez en Yannick Lefrancq staan er straks na 31 jaar twee nieuwe gezichten achter de toog. Niets minder dan het einde van een tijdperk. “Er zijn al veel traantjes gevloeid. Ook bij de klanten”, zegt Daniëlle.

Het verhaal van de Naelde begint in 1982, wanneer de ouders van Filip De Rycke een tea-room starten in de Oosthoekstraat in Kanegem. Amper drie jaar later overlijdt de vader van Filip, waardoor zijn negentienjarige zoon haast noodgedwongen in de zaak stapt. Vier jaar nadien leert Filip Daniëlle kennen en samen maken ze een succesverhaal van De Naelde. “Gaandeweg hebben we de kaart uitgebreid, er is een restaurant bijgekomen, we hebben een huis bijgebouwd en de parking is een stuk groter geworden”, zegt Filip (54). “Elke cent die we hadden hebben we in de zaak gestopt. De Naelde is ons levenswerk. We hebben twee kinderen waar we erg trots op zijn, maar De Naelde is ons derde kindje.”

Scampi maison

En dat kindje uit handen geven deden Daniëlle en Filip niet zomaar. “Sinds we in 2017 aankondigden dat we wilden stoppen zijn minstens tien kandidaten de revue gepasseerd”, gaat Daniëlle (52) verder. “We zagen enkele jonge koppels met grootse restaurantplannen, maar we willen dat de ziel van De Naelde behouden blijft. Niet alleen voor ons, maar ook met het oog op onze klanten. Veel van die klanten zijn door de jaren heen vrienden geworden. Niet alleen bij ons zijn er traantjes gevloeid. Ook bij de klanten valt het afscheid zwaar. Vorige week wou iedereen plots onze scampi maison eten omdat ze bang waren dat de kaart helemaal aangepast zou worden. Al die trouwe klanten konden we toch niet in de kou laten staan? Daarom was het even zoeken naar de juiste overnemers. Maar met Eddy en Yannick komt het goed.”

Nieuwe eigenaars Eddy Deprez en Yannick Lefrancq zijn vrijdag gestart met zich in te werken in De Naelde. De Roeselarenaars komen ook in Kanegem wonen en op 1 juli nemen ze het roer van de zaak definitief over. Het koppel heeft veertien jaar ervaring in de horeca onder de gordel, waarvan negen jaar als uitbaters van taverne De Kleiputten in Roeselare. De eigenaar heeft echter andere plannen met het gebouw, waardoor hun huurcontract niet verlengd werd en ze op zoek gingen naar een nieuwe uitdaging. “We zijn hier voor het eerst komen kijken in mei vorig jaar. We kenden het niet”, vertelt Eddy (50). “Onze mond viel open. Tot in de puntjes verzorgd, ruim en fantastisch gelegen. Bovendien is het qua grootte te vergelijken met hetgeen wij in de Kleiputten hadden. Blij dat we deze kans hebben gekregen. We gaan er zorg voor dragen. En de klanten kunnen trouwens gerust zijn. De ‘scampi maison’ blijft op de kaart staan. En vanaf 1 juli zal De Naelde terug zeven dagen op zeven open zijn.”

Rammstein

Rest de vraag wat Daniëlle en Filip nu gaan doen. “31 jaar elk weekend keihard werken heeft ook een keerzijde. We willen de andere kant van de medaille leren kennen en tijd maken om te genieten van de kleine dingen in het leven. Daarom lassen we nu eerst een half jaar pauze in en daarna zien we wel weer. Maar we blijven uiteraard actief in het sociale leven in Kanegem. Ik wil wat meer tijd met de kleinkinderen en Filip droomt er al 31 jaar van om eens naar een muziekfestival te gaan”, zegt Daniëlle. “Op 10 juli ga ik alvast kijken naar Rammstein in Brussel”, pikt Filip in. “Samen met de kinderen.”