Na 25 jaar Feestpaleis moet Zanglust noodgedwongen op zoek naar nieuwe locatie: “In een krot blijven repeteren was niet langer houdbaar” Sam Vanacker

08 november 2019

13u41 3 Tielt Koninklijk Koor en Orkest Zanglust moet na 25 jaar afscheid nemen van hun repetitielokalen in het oude gebouw naast de O.L.V.-kerk in de Stationsstraat. Scholengroep KSO, die het gebouw in erfpacht heeft, vindt het niet langer verantwoord de vereniging nog langer gebruik te laten maken van het stokoude Feestpaleis, dat in erbarmelijke staat verkeert. Voorlopig repeteert het koor in het Gildhof, terwijl het orkest in de academie terecht kan.

“Het is al langer duidelijk dat het Feestpaleis een eindig verhaal was. Met de scholengroep hebben we het Feestpaleis in erfpacht van het decanaat en we zijn nooit van plan geweest te investeren in een renovatie”, zegt Rik Delmotte, algemeen directeur van de scholengroep. “Nochtans is dat wel dringend nodig. Het pand is in een verschrikkelijke staat. Er hangt een muffe lucht en af en toe valt er zelfs eens een stuk van het plafond naar beneden. 25 jaar geleden konden we Zanglust een pand aanbieden met een minimum aan comfort, maar toen al hadden we duidelijk gemaakt dat het om een tijdelijke oplossing ging. Al meermaals hebben we gecommuniceerd dat de vereniging beter een andere locatie zocht. Maar de verhuis kwam er niet van. En in een krot repeteren kan niet. We moesten de knoop ooit eens doorhakken.”

Negentig jaar geschiedenis

Net voor de herfstvakantie werd die knoop na 25 jaar ook echt doorgehakt en de honderd leden van een van de oudste muziekverenigingen van Tielt - Zanglust bestaat al 92 jaar - kregen te horen dat repeteren in het Feestpaleis voortaan niet meer toegelaten werd. “Dankzij cultuurschepen Grietje Goossens konden we gelukkig snel met ons koor terecht in het Gildhof op dinsdagavond, terwijl we met het orkest op vrijdagavond gebruik kunnen maken van de bovenverdieping van de academie”, reageert voorzitter Philippe Vindevogel. “Al zijn dat allebei tijdelijke oplossingen. We hebben nood aan een locatie waar ons koor en ons orkest kunnen samen komen. Per slot van rekening zijn we al meer dan negentig jaar één grote familie.”

Niet evident

Vindevogel bevestigt dat Zanglust al langer op zoek is naar een nieuw stekje. “Evident is het niet. We hebben veel materiaal, waaronder enkele pauken en een piano. Verder staat in het Feestpaleis nu ook nog ons archief van negentig jaar ver, goed voor twintig volle archiefkasten. Bovendien zijn we niet in staat om elke maand duizenden euro’s huur neer te leggen. Een geschikte plaats vinden, is moeilijk. We gaan nu verschillende mogelijkheden bekijken en we staan uiteraard open voor suggesties, zowel van de kant van het stadsbestuur als van de scholengroep. Laat me trouwens ook even benadrukken dat deze kwestie geen effect heeft gehad op onze goede relatie met de scholengroep.”

Rijp voor de sloop

Rest de vraag wat er dan zal gebeuren met het gebouw. “Met de scholengroep hebben we er geen plannen mee”, reageert Delmotte. “We hebben net fors geïnvesteerd en nieuwe bouwplannen zijn niet aan de orde. We zijn wel flexibel, dus kunnen we Zanglust nog wel even de tijd geven voor ze hun materialen moeten verhuizen, maar het is niet de bedoeling dat we dit op de lange baan schuiven. Wat er uiteindelijk zal gebeuren met het gebouw weet ik niet. Daarover zal overlegd moeten worden met de eigenaar. Mij lijkt het in elk geval rijp voor de sloop.”