N-VA pleit voor tijdelijk verkeersvrije Kortrijkstraat bij heropening winkels CDR

25 april 2020

17u03 16 Tielt Oppositiepartij N-VA roept het stadsbestuur op om nu al in overleg te gaan met de handelaars om ervoor te zorgen dat de opgelegde maatregelen nageleefd kunnen worden op het ogenblik dat de winkels de deuren opnieuw mogen openen.

“Nu reeds merken we dat er bij bepaalde winkels die open zijn, soms lange wachtrijen op het voetpad staan”, zegt Henk Mauws. “Om dat te vermijden, zou bijvoorbeeld het drukste deel van de Kortrijkstraat, vanaf La Vita è Bella tot de Markt, tijdelijk voor alle gemotoriseerd verkeer kunnen worden afgesloten zodat de volledige rijweg voor de social distancing kan ingericht worden. Ontsluiting van de collegeparking zou kunnen gebeuren via een voorlopige verharding die uitkomt in de Ieperstraat. Op termijn zou dat stuk van de Kortrijkstraat ook als fietsstraat kunnen worden ingericht als eerste aanzet naar een fietsvriendelijkere stad. Ook op vele andere plaatsen zal moeten gekeken worden hoe de heropening van de handelszaken in goede banen kan geleid worden en hoe de controle daarop kan gebeuren. Het stadsbestuur kan daarnaast ook het voortouw nemen om de inwoners op te roepen om lokaal te kopen. De Tieltse cadeaubon kan daar, naast andere ingrepen, een rol in spelen. We roepen bij deze ook graag de inwoners op om bij de heropening van de handelszaken dezelfde discipline en hoffelijkheid, die tijdens de voorbije weken reeds werd getoond, aan de dag te leggen.”