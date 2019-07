N-VA betreurt afgeslankte versie van 11-juliviering in Tielt: “Van een volksfeest is geen sprake meer” Sam Vanacker

05 juli 2019

15u16 2 Tielt Oppositiepartij N-VA betreurt dat het feest van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar in het Gildhof voor een beperkt publiek wordt gevierd in de plaats van op het openluchtpodium op de markt, zoals vroeger. Volgens schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) gaat het om een weloverwogen beslissing, al betekent dat niet noodzakelijk dat de oude formule verdwijnt.

De voorbije jaren werd voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli telkens gebruik werd gemaakt van het openluchtpodium op de markt, dat sowieso al voor de Europafeesten opgesteld stond. Steevast was er een gratis optreden van een Vlaamse zanger, gekoppeld aan een kindernamiddag rond de Halletoren. Van dat concept wordt nu afgestapt. In de plaats van naar de markt komt Jo Lemaire op 11 juli naar de schouwburgzaal van het Gildhof, waar ze een gratis duoconcert brengt met de JET Symphonic Band. De kindernamiddag blijft wel plaatsvinden op de markt. “Van een volksfeest is zo nog weinig sprake”, vindt Henk Mauws (N-VA). “En hoewel ik geen afbreuk wil doen aan de kwaliteiten van onze eigen Jet Symphonic Band noch aan de zangkwaliteiten van Jo Lemaire betreuren we deze ommezwaai ten zeerste. Zo wordt de beleving van de Vlaamse Feestdag een gebeuren voor een beperkte groep van maximum vierhonderd mensen met een gereserveerd plaatsje in plaats van een feest voor iedereen.”

Schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) verdedigde het nieuwe concept. “We merkten dat de interesse in het marktoptreden de afgelopen jaren daalde. Anderzijds is ook de markt afsluiten van 3 tot 12 juli geen evidentie en bovendien is JET al langer vragende partij voor dit optreden. Verder gaat het toch ook om een luisterprogramma dat prima past in de setting van het Gildhof. Al betekent dat niet dat we het oude concept nu volledig overboord gooien. Het is niet omdat we nu eens uitwijken naar het Gildhof dat we dat ook elk jaar gaan doen. Sowieso gaan we evalueren.”