Musical Doornroosje jaar uitgesteld Sam Vanacker

07 mei 2020

10u59 0 Tielt Musicalgezelschap Mathea, Musicalgezelschap Mathea, dat eigenlijk in april al had beginnen repeteren voor de opvoering van Doornroosje , laat weten dat alles een jaar uitgesteld wordt. De repetities schuiven op naar april 2021, de voorstellingen zijn voor januari 2022.

“We hebben met de voltallige ploeg van Mathea telkens overlegd na het beluisteren van de coronamaatregelen van de overheid”, zegt Barbara Mattelin namens het bestuur van Mathea. “Helaas komt cultuur daar voorlopig nog heel weinig ter sprake. Snel kunnen opstarten zit er wellicht niet in en we kregen ook al te horen dat er geen toestemming zal zijn om in mei en juni te repeteren. We hebben echter voldoende repetities nodig om een waardevolle en mooie musical te kunnen maken. Het is geen optie om pas in september te kunnen beginnen met repeteren. Dus als we alles op een rijtje zetten kunnen we niet anders dan de musical uitstellen. Het is met pijn in het hart, maar uitstel is geen afstel.”