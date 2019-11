Mivalti verkoopt gepersonaliseerde eindejaarsgeschenkjes via nieuwe Facebookshop Sam Vanacker

19 november 2019

14u30 0 Tielt Het Mivaltientje, de winkel van centrum voor personen met een beperking Mivalti, heeft voortaan een eigen Facebookshop. Daar verkoopt het allerlei eindejaarsgeschenkjes die gemaakt zijn door de bewoners van Mivalti.

Het concept van de Facebookshop is een nieuw fenomeen en biedt een alternatief voor de klassieke webshop. Voor de realisatie werkten de begeleiders van Mivaltientje samen met het Tieltse socialemediaburo. Mivaltientje, dat eerder nog geen webshop had, heeft op zijnFacebookpagina voortaan een extra tabblad ‘shoppen’. Wie daarop klikt, kan een keuze maken tussen de producten en daarna ook meteen betalen.

Concreet zet Mivalti drie van de populairste eindejaarsgeschenkjes van eigen makelij in de kijker op de winkelpagina, met name een keukenschort met de tekst ‘Pas op papa (of mama) kookt’, een gepersonaliseerde versie van dat schortje en een geschenkenmandje. Volgens Nadja Desmet van socialemediaburo.be zijn geïntegreerde webshops trouwens aan een forse opmars bezig. Zo worden ze ook door andere sociale media ingezet.