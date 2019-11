Misverstand over paaltje en ANPR-camera aan autovrije kant markt SVR

08 november 2019

15u39 3 Tielt Sinds eind maart houdt een camera met nummerplaatherkenning de wagens in de gaten die vanuit de Tramstraat de autovrije kant van de markt willen op rijden. Eerder stond daar een paaltje dat door bewoners of leveranciers kon verwijderd worden, maar sinds de camera er hangt, wordt dat paaltje niet meer gebruikt. Volgens oppositieraadslid Veerle Vervaeke was dat niet de bedoeling.

Vervaeke, die in de vorige legislatuur als schepen mee verantwoordelijk was voor de aankoop van die ANPR-camera, vermoedt dat er door het verdwenen paaltje een pak meer overtreders op de bon worden geslingerd, ook al staat duidelijk aangegeven dat wagens die de markt oprijden een boete riskeren. “De doorgang zomaar open laten, nodigt uit om de markt op te rijden. Dat is zowat de kat bij de melk zetten”, vindt Vervaeke. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) reageerde verbaasd. “Waarom hebben jullie dan een camera gekocht als jullie het paaltje toch wilden behouden? Wij dachten dat de camera de functie van dat paaltje verving. Nu goed, we gaan nakijken of er inderdaad meer overtredingen zijn en dan koppelen we terug.”