Minionderneming 100% Vanier on hold door corona: “Doordat er geen lessen meer zijn kunnen we ook niet meer vergaderen” Sam Vanacker

25 maart 2020

15u01 0 Tielt Sinds november zetten twaalf ondernemende leerlingen uit het vijfde jaar Marketing & Ondernemen van Handelsinstituut Regina Pacis hun schouders onder een eigen minionderneming met streekproducten. Normaal had ‘100% Vanier’ tot het einde van het schooljaar moeten blijven lopen, maar daar bracht de coronacrisis verandering in.

Niet alleen organiseerden de studenten de voorbije maanden verschillende verkoopmomenten, ze namen ook interviews af bij verschillende lokale handelaars en deelden die filmpjes op sociale media en organiseerden een 100% Vanier-quiz. “We waren volop bezig een nieuwe activiteit aan het voorbereiden, maar dit hebben we abrupt moeten stopzetten”, zegt Guillaume Danneels. “Doordat er geen lessen meer zijn kunnen we ook niet meer vergaderen. Normaal zou het project tot het einde van het schooljaar lopen, maar door de coronacrisis is niets jammer genoeg nog zeker.”

Desondanks blikken de studenten nu al heel tevreden terug op hun bedrijf. “We zijn met heel veel enthousiasme aan dit avontuur begonnen, we namen een duik in de bedrijfswereld en ondanks de coronacrisis zijn we nu al tevreden met wat we bereikt hebben. De bedoeling is om op het einde van ons ondernemend jaar nog een dividend uit te keren aan onze aandeelhouders en financieel ook het Fonds Emilie Leus te kunnen steunen.”

100% Vanier bestaat uit Louis Thorrée, Justine Verstraete, Karen Doornaert, Miel Baert, Arthur Bossuyt, Lennert Deseck, Laurens Beke, Lisa Meire, Batist Hellebuyck, Leon Mommerency en Guillaume Danneels.