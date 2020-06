Miniatuurversie van Briek Schotte fietst rond op Belgische ambassade in Nairobi Sam Vanacker

18 juni 2020

13u26 6 Tielt Ook zestien jaar na zijn dood blijft oerflandrien Briek Schotte de harten beroeren, tot ver in het buitenland. Sinds kort prijkt er namelijk een miniatuurversie van de iconische renner uit Kanegem op de Belgische ambassade in de hoofdstad van Kenia. Consulair medewerker Gisèle Christiaen, bekend van het VIER-programma De Ambassade, blijkt een wielerliefhebster.

Cyclistes Léon, een Ruiseleeds bedrijf dat al langer miniatuurrennertjes maakt, lanceerde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Briek vorig jaar een speciale versie van de wereldkampioen in zijn gloriejaren. Het rennertje heeft twee binnenbanden over de schouders en zit netjes verpakt in een doosje met een oude foto van de kerk van Kanegem in de achtergrond. Dat doosje staat nu dus ook in Kenia. Katrien Vlaminck, zelf een Kanegemse, schildert de rennertjes met de hand en het is via haar familie dat het Briekje in Nairobi terecht kwam.

“Mijn schoonbroer Wim Gybels werkt sinds vorig jaar op de ambassade in Nairobi. Hij is dus een collega van Gisèle, die veel mensen ondertussen kennen van op de televisie. Allebei hebben ze een passie voor wielrennen”, vertelt Katrien. “De zoon van Gisèle heeft zelfs ooit nog bij de jongerenploeg van Eddy Merckx gereden. Ik besloot mijn schoonbroer een cadeautje te geven en ik stuurde een Briekje op naar Nairobi. Zowel Gisèle als Wim waren heel blij met het geschenkje en stuurden me een foto terug. Al weet ik eerlijk gezegd niet op wiens bureau Briek uiteindelijk geëindigd is.”

Wie zelf een Briekje in huis wil halen, kan terecht bij Cyclistes Léon via www.miniatuurrenners.be.