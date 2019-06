Milde straf vor man die ex-vriendin en haar buurman aanviel met hamer Siebe De Voogt

20 juni 2019

13u39 3 Tielt Een 36-jarige man uit Tielt heeft in de Brugse rechtbank een milde straf gekregen voor twee pogingen tot doodslag. De strafrechter legde D.V. vijftien maanden cel op, waarvan de helft met uitstel.

D.V. (36) uit Tielt ging op 6 april 2018 compleet door het lint. Hij had die dag flink gedronken en bleef zijn ex-vriendin lastigvallen. Een vriend van de vrouw spelde hem de les, maar dat had een averechts effect. D.V. sloeg zijn ex, waardoor ze met haar gezicht tegen de gevel van een woning belandde. De vrouw vluchtte naar huis, waar ze werd opgevangen door een buurman. D.V. trapte haar voordeur in en nam de buurman in een wurggreep. Die kon maar nipt een hamerslag afweren. V. probeerde ook zijn ex te slaan met de hamer, maar zij kon zich achter een matras verschuilen.

Volgens zijn advocate had de Tieltenaar de hamer alleen maar mee om de voordeur in te slaan. Toch oordeelde de rechter dat V. de intentie had de slachtoffers te doden. “Het is enkel omdat de buurman de hamer kon afnemen dat de slachtoffers er zonder zware verwondingen zijn vanaf gekomen.” Toch gaf de rechtbank hem een milde straf: vijftien maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Aan het slachtoffer moet D.V. 725 euro schadevergoeding betalen.