Middelbare scholen van KSO Tielt-Ruiselede sluiten de deuren Sam Vanacker

18 maart 2020

17u33 0 Tielt De middelbare scholen van de scholengroep KSO Tielt-Ruiselede hebben woensdag na de eerdere opschorting van de lessen nu ook helemaal de deuren gesloten. Zoals in bijna alle middelbare scholen van Vlaanderen is de vraag naar opvang namelijk bijzonder klein.

In het VTI van Tielt kwam maandag geen enkele van de 626 leerlingen opdagen. In het Sint-Jozefsinstituut daagden twee van de achthonderd leerlingen op en ook in de Bron moest geen enkele leerling opgevangen worden. De scholengemeenschap besloot daarop de scholen te sluiten, al blijft er wel in beperkte mate personeel aanwezig in de gebouwen. Voor lagere scholen ligt de nood aan opvang hoger.