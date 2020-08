Met ‘Keinijg Kanegem’ op zoek naar kleurrijke keien in eigen dorp: “Ons dorp leeft en dat zetten we letterlijk in de verf” Sam Vanacker

19 augustus 2020

17u14 5 Tielt Er is een nieuwe coronahobby geboren. In de straten van bloemendorp Kanegem liggen sinds kort kleurrijk beschilderde keien verstopt. “Het is de bedoeling dat wandelaars die de stenen vinden die op een ander plekje verstoppen en daar een foto van posten op Facebook”, zegt Cynthia Devolder, het brein achter ‘Keinijg Kanegem’.

De Facebookpagina ‘Keinijg Kanegem’ staat pas een week online, maar nu al zijn de Kanegemse zwerfstenen een succes. “De respons is fantastisch. Verschillende keien werden al meerdere keren gevonden en opnieuw verstopt. Ze reizen snel rond”, glundert Cynthia. Samen met zoontjes Jasper (14) en Niels (12) is ze volop bezig met een tweede lading keien te beschilderen om straks te verstoppen. “Het is leuk voor de kinderen, maar eigenlijk kan iedereen meedoen. Bovendien is het een uitstekende reden om tijdens de coronatijd even in eigen dorp de benen te strekken.”

Idee uit Engeland

Cynthia haalde de mosterd uit Engeland. “Afgelopen oktober waren we tijdens een vakantie in de Engelse Cotswolds op wandel in het dorp Bibury. Per toeval vonden de kinderen er een gekleurde kei op een bankje. Op de achterkant stond de naam van een Facebookpagina vermeld. Bleek dat we op de ‘rocking around’-challenge van Bibury waren gestoten en dat we de kei weer moesten verstoppen, na een foto ervan te hebben gepost. Vanzelfsprekend droegen we toen ons ‘steentje’ bij”, knipoogt Cynthia. “Tijdens onze staycation dachten we daar aan terug en zo groeide het idee om bij ons hetzelfde te doen.”

Verenigingen in de kijker zetten

Dus haalde het gezin wat acrylverf en enkele keien in huis, waarna het aan de slag ging. “We besloten rond verschillende thema’s te werken. Ons dorp leeft en dat wilden we met Keinijg Kanegem letterlijk in de verf zetten. Zo hebben we bij de eerste lading de Kanegemse verenigingen in de kijker gezet. We schilderden onder andere de logo’s van de Gezinsbond, van de Chiro en van Dosko Kanegem na. Voor Kanegem Bebloemd schilderden we een bloem.”

Briek Schotte-kei in de maak

Leuk detail is dat de oorspronkelijke verstopplaats van de keien telkens iets te maken heeft met de tekening die er op staat. “De kei met de bloem heeft Niels bijvoorbeeld verstopt aan het bankje met de bloemen in de Neringenstraat, terwijl we de kei van de Gezinsbond in de buurt van het geboortebos hebben gelegd. Ook bij de nieuwe lading zal dat het geval zijn. We werken nu bijvoorbeeld aan een kei van Briek Schotte, terwijl we ook al rond het thema ‘Terug naar school’ aan de slag zijn.”

Opmerkelijk is dat twee van de twaalf oorspronkelijke keien nog spoorloos zijn. “De koe en het ijsje zijn nog niet gevonden of er is althans nog geen foto van opgedoken”, gaat Cynthia verder. “Maar zelfs als die nooit boven water komen, maakt ons dat eigenlijk niets uit. Plezier en het verspreiden van een beetje vreugde is waar het om draait. Het mooiste vind ik dat kinderen er blij van worden.”

Wandelaars die op een van de Kanegemse keien stoten, kunnen terecht op de Facebookpagina van Keinijg Kanegem.