Mensen met een beperking en modellen schitteren samen op de catwalk: “Je kan niet elke dag met een Miss België mode showen, hé”

Valentijn Dumoulein

01 maart 2020

11u43 66 Tielt Mivalti, het Tieltse centrum voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft zaterdag zijn 40ste verjaardag gevierd met de eerste ‘inclusieve’ modeshow van ons land. Professionele modellen flaneerden er samen met centrumgasten over de catwalk. Een mooi en warm spektakel, waarbij ze ook hun eigen kledij mochten ontwerpen en tonen aan een volle Europahal.

Het evenement, dat de naam RobijnRood kreeg, is een primeur voor ons land. Voor het eerst stonden mensen met een verstandelijke beperking samen op de catwalk met echte modellen. “Dit idee rijpte al enige tijd in mijn hoofd en de 40ste verjaardag van Mivalti was de perfecte gelegenheid om er mee uit te pakken”, glundert directrice Regine Moreel. “Het toont waar we voor staan: onze gebruikers centraal zetten. Beleidsmakers spreken tegenwoordig veel over inclusie, maar wij zetten het in de praktijk om. Naast de modellen stonden hier voor de gelegenheid 40 van onze gasten op en rond de catwalk. Ze schitterden niet alleen in kleren van lokale modehuizen als Jacques d’Orly, De Nieuwe Beer en La Fiducia, maar maakten ook eigen ontwerpen in hun Ateljee 44. Daarnaast pakten ze ook met eigen muziek en dans uit.”

Ik heb al veel modeshows mogen lopen, maar deze zal altijd een bijzonder plaatsje in mijn hart hebben Annelies Törros, Miss België 2015

Geen podiumvrees

Het resultaat was zaterdag in een uitverkochte Europahal te zien. Een van de eerste gasten die de catwalk op mocht, was Jeroen Polfliet (27). Hij mocht met Miss België 2015 Annelies Törros aan de bak. “Een fantastische ervaring”, zegt hij. “Geef toe, je krijgt niet elke dag de kans om samen met een Miss België op de rode loper te staan. We hebben veel op voorhand geoefend, maar ik was er klaar voor. Podiumvrees? Nee, dat ken ik niet. Het was net heel leuk om te mogen optreden voor al mijn vrienden en familie.”

Ook Annelies genoot met volle teugen. “Ik heb al veel modeshows mogen lopen, maar deze zal altijd een bijzonder plaatsje in mijn hart hebben”, zegt ze. “De voorbereiding vergde iets meer tijd, maar op het podium waren Jeroen en de anderen echt goed. Het was mooi om hen zo te zien genieten.”

Voor Mivalti-gast Andy Dewilde (34) was er een bijzondere rol in de finale. “Ik heb mijn eigen gladiatorenmasker mogen ontwerpen”, zegt hij. “We hebben hier maanden naar toe geleefd en het resultaat was fantastisch. Op het einde mocht ik zo de zaal in. Het applaus dat we kregen was immens. Dit wil ik nog eens doen!”

Ontwerper van Eurovisiesongfestival

De show werd in goede banen geleid door de Nederlander Diek Pothoven, ontwerper voor het label Martan, maar later dit jaar ook actief als ‘head of styling’ van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Hij is goed bevriend met Regines zoon Arjen, die ook modeontwerper is. “Toen ik het voorstel kreeg, was ik meteen gecharmeerd door het concept”, zegt Diek.

“De aanpak is natuurlijk anders dan bij bijvoorbeeld de Paris Fashion Week, maar dat was net leuk. In een echte modeshow krijgen de modellen veertig seconden om zich om te kleden, hier geven we hen iets meer tijd. We vierden vandaag feest en dat mocht de show ook uitstralen. Moeilijk was dat niet, want de positiviteit van de gasten gaf iedereen automatisch een extra lading vrolijkheid. Ik heb shows gekend waar de modellen zich dood verveelden, maar hier heerste zoveel liefde dat iedereen in de zaal er meteen door ingepakt werd.”

Christoff

Als kers op de taart kwam Christoff in de Europahal optreden. De start van zijn carrière situeerde zich dankzij manager Bert – zoon van Mivalti-stichter Roland Berteloot – bij de familie- en zomerfeesten van Mivalti. Sindsdien trad hij meer dan veertig keer in Tielt op.