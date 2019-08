Melkrock lokt 1.400 muziekliefhebbers SVR

11 augustus 2019

19u56 0 Tielt De tweeëntwintigste editie van Melkrock kon opnieuw op heel wat belangstelling rekenen. Het gezellige familiefestival had de weergoden mee en net als in 2018 vonden ongeveer 1.400 muziekliefhebbers hun weg naar recreatiedomein de Watewy in Tielt.

Namen zoals Spinvis, Jaguar Jaguar en STAKE lokten heel wat volk naar de festivalweide. Van de hevige wind van zaterdag was op zondag helemaal geen sprake meer. Bovendien bleef het droog en naar de avond toe kreeg Tielt zelfs wat zon. Volgens Bram Vermeersch van de organiserende vzw Heelal is er ongeveer even veel volk als vorig jaar. “Exacte cijfers hebben we nog niet, maar de sfeer is weeral fantastisch. De heuveltjes van de Watewy zitten gezellig vol, de groepen spelen netjes op tijd en ook op het tweede podium in de zijtent verloopt alles vlekkeloos. Zonder meer een topeditie.”

Er waren opvallend veel gezinnen met kinderen op de Watewy. “We zijn en blijven per slot van rekening een heel kindvriendelijk festival”, gaat Vermeersch verder. “Terwijl ouders genieten van de muziek kunnen de kinderen zich naar hartelust uitleven in onze speelstraat of op de speeltoestellen van de Watewy. Een troef die we graag in de verf zetten.”