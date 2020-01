Meerderheidspartijen hebben motie klaar tegen eventuele sluiting materniteit Sam Vanacker

30 januari 2020

11u25 0 Tielt De Tieltse meerderheidspartijen CD&V, I edereen Tielt en Groen hebben een motie klaar tegen een eventuele sluiting van de kraamafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. De motie komt op de gemeenteraad van 6 februari en is een reactie op de resultaten van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Volgens die studie zouden vijf West-Vlaamse materniteiten, waaronder Tielt, beter sluiten.

De Tieltse materniteit klokte in 2019 af op 469 bevallingen, onder de vooropgestelde break-even norm van 557 bevallingen. Volgens het Kenniscentrum is het - althans vanuit economisch oogpunt - in dat geval beter om de middelen die naar de Tieltse materniteit gaan elders in te zetten en de erkenning in te trekken. Eerder liet de directie van het Sint-Andriesziekenhuis al weten dat ze fel tegen een eventuele sluiting gekant zijn.

Nu geeft de Tieltse politiek hetzelfde signaal. “Bevalling is een basiszorg die in de nabijheid moet worden georganiseerd”, zegt Christophe Capoen, CD&V-fractieleider en de auteur van de motie. “Onze materniteit trekt voor bijna drie vierde ouders aan van buiten Tielt. Ook mensen uit Wingene, Meulebeke, Ruiselede, Aalter en Ingelmunster komen in Tielt bevallen. Verder is het ziekenhuis in het algemeen bovendien winstgevend ondanks een verlieslatende materniteit.”

Na ondertekening door de gemeenteraadsleden zal de motie naar federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gestuurd worden en naar de Vlaamse en federale parlementsleden van de betrokken partijen. Al ziet het er overigens niet naar uit dat aanstaande Tieltse ouders zich op korte termijn zorgen hoeven te maken. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kreeg de voorbije dagen verschillende vragen over de studie over de kraamklinieken en antwoordde dat het niet de bedoeling is om in te grijpen op de erkenningen van de materniteiten. Wel vraagt Beke aan alle ziekenhuizen om tegen 1 januari 2021 werk te maken van een regionaal zorgstrategisch plan.