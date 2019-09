Meer dan 100 wandelaars wandelen nachtje door voor Pepijn (19) en willen zelfdoding beter bespreekbaar maken Sam Vanacker

14 september 2019

18u45 92 Tielt Vier vrienden van wijlen Pepijn Buyse hebben vrijdagnacht 65 kilometer gewandeld van Veurne naar Tielt. Met het initiatief willen de vier het thema van zelfdoding onder de aandacht brengen. Meer dan honderd dapperen stapten met hen mee. De wandelaars werden ontvangen als ware helden.

Pepijn Buyse (19) reed op 28 juni 2016 met zijn wagen in op een stapel containers in Oostrozebeke. De politie vond geen remsporen. De plotse dood van de jonge Meulebekenaar kwam hard aan in de regio. Zijn vrienden en familie organiseerden twee jaar geleden een succesvolle eerste benefietactie en daar werd vrijdag en zaterdag een vervolg aan gebreid met een nachtelijke wandeltocht onder de noemer ‘Kistel stapt zich stijf’. De vier spelen samen bij ‘Kistel Palace’, de cafévoetbalploeg van café De Kiste in Tielt. Pepijn zou er normaal ook bij hebben gespeeld, maar hij stierf nog voor ze hun eerste match speelden.

In het station van Veurne vertrokken vrijdagavond 65 wandelaars richting Tielt. Vijfenvijftig kilometer stapten ze door in het licht van de volle maan en onderweg werden ze bevoorraad door een schare vrijwilligers. In Egem, op zowat tien kilometer van Tielt, kregen ze gezelschap van zeventig andere wandelaars. Ze werden ontvangen als helden bij café De Kiste in Tielt, waar afgesloten werd met een feestelijke barbecue. De opbrengst van de wandeltocht en de barbecue is voor TEJO, een therapeutisch begeleidingscentrum voor jongeren.

‘De blaren nemen we er graag bij’

“We zijn kapot, maar het was de moeite waard”, zegt Robbe Vander Meulen, die samen met Leander De Grande, Simon Demuynck en Tibo De Soete op het idee kwam voor de actie. “De stijfheid en de blaren nemen we er graag bij. Al hadden we ook enkele mensen met een medische achtergrond bij in de volgwagen en die hebben ons uitstekend verzorgd. We wilden de nagedachtenis aan Pepijn in ere houden, terwijl we ook het thema van zelfdoding onder de aandacht wilden brengen. Omdat hier vandaag 250 mensen aanwezig zijn, denk ik dat we daar mooi in geslaagd zijn. Niet slecht voor een paar jonge gasten met een zot idee, toch?”

Dat laatste horen we ook bij Geert De Jaeger. Hij was een van de vrijwilligers die zorgde voor de bevoorrading onderweg. “Stuk voor stuk verstandige jongens die van aanpakken weten. Op een bepaald moment moesten ze zelfs de inschrijvingen stopzetten omdat het anders logistiek niet meer te bolwerken viel”, zegt Geert. “Al denk ik dat ze het toch wat onderschat hebben. Ik was bij elk van de zes bevoorradingsposten aanwezig en elke keer waren de wandelaars een beetje bleker en stiller geworden. Maar mijn petje af voor die mannen.”

Vallende sterren

Ook Dries Buyse, de vader van Pepijn, stapte mee. “Mijn zoon wandelde vandaag mee in de hoofden van de mensen en dat voelt goed. We hadden het licht van de volle maan en ik heb zelfs voor het eerst in mijn leven vallende sterren gezien. En ik heb een paar goede babbels gehad, ook al is praten met vijftig kilometer in de benen lang niet evident meer.”

Hoeveel de actie precies heeft opgebracht voor TEJO weten de jongeren nog niet. “Dat zal voor later zijn”, zegt Robbe. “Sta me in elk geval toe om nog eens onze sponsors te bedanken. Zonder hen zou het ons nooit gelukt zijn. Of er nog benefietacties volgen? Daar moeten we nog even over nadenken. Nu ga ik eerst slapen.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.