Meer ademruimte voor Kunstacademie dankzij gerenoveerd politiegebouw: “De betere zichtbaarheid alleen al is een enorme troef” Sam Vanacker

28 november 2019

17u06 0 Tielt Ruim drie jaar nadat de politiepost wegtrok van de Lakenmarkt heeft het gebouw een nieuwe invulling gekregen. De Stedelijke Kunstacademie, die eerder alleen de bovenverdieping van het gebouw gebruikte, zit voortaan ook in de volledig vernieuwde vleugel op het gelijkvloers. De renovatiewerken kostten 255.000 euro.

De kunstacademie kampt net als de naastgelegen muziekacademie al langer met plaatsgebrek. Directe aanleiding voor de verhuis was een erg negatief inspectierapport in april 2017. Uit dat rapport bleek dat er ingrijpende veranderingen nodig waren. Zo lieten de brandveiligheid en de toegankelijkheid van het gebouw te wensen over. Het toenmalige stadsbestuur besliste om daar een mouw aan te passen door de leegstaande benedenverdieping te renoveren. Door een lopende subsidieaanvraag (die uiteindelijk niet goedgekeurd werd) liepen de werken echter veel vertraging op.

Aangepast voor rolstoelgebruikers

“De eigenlijk werken zijn pas afgelopen zomer gestart”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “In eerste instantie werd al het buitenschrijnwerk aangepakt. Er zijn overal nieuwe ramen, nieuwe zonwering en nieuwe deuren die voortaan naar buiten open draaien. Ook de winst aan daglicht is een enorm voordeel. Verder is er een nieuw sanitair blok en heeft de kunstacademie nu ook een toegang voor rolstoelgebruikers. In de gang is een hellend vlak aangelegd, overal is nieuwe ledverlichting en aan het onthaal is een nieuwe brandcentrale met doormelding. Dat laatste is belangrijk voor de veiligheid. Onze technische dienst heeft fantastisch werk geleverd, waardoor we met een budget van 255.000 euro een heel mooi resultaat hebben.”

Zichtbaarheid

Directeur Jonas Callens heeft sinds de herfstvakantie zijn kantoor in het vroegere bureau van de commissaris. “Niet alleen is er de extra ruimte, ook de zichtbaarheid is een enorm voordeel. Vroeger zaten we wat weggestopt op de bovenverdieping, maar straks kunnen passanten onze cursisten gewoon aan het werk zien. Bovendien hebben we nu ook een lange centrale gang die prima als expositieruimte kan dienen. Heel bewust brachten we alle publieke en gemeenschappelijke ruimtes naar de benedenverdieping, waar ook de nieuwe hoofdingang en het nieuwe onthaal zijn. Veel mensen die bij de kunstacademie moesten zijn kwamen vroeger terecht bij de muziekacademie, maar dat is voortaan van de baan.”

De vrijgekomen burelen van de administratie werden ondertussen omgevormd tot een cross-overatelier, een relatief nieuwe multidisciplinaire studierichting. Maar de verhuis van de kunstacademie biedt ook voordelen voor de muziekacademie. “Vroeger hadden we een gedeeld lokaal op de bovenverdieping, maar dat zal nu worden ingericht als klaslokaal door de muziekacademie. Verder zullen we ook het partiturenarchief van de muziekacademie in onze kunstbibliotheek onderbrengen. Daardoor kan de muziekacademie hun oude archiefruimte ook omvormen tot klaslokaal.”

Werk nog niet voorbij

De kunst-en muziekacademies hebben dus voortaan meer ademruimte, maar daarmee is het grootste werk nog niet voorbij. “Samen hebben beide academies meer dan tweeduizend cursisten en de vraag blijft groter dan het aanbod. Noodgedwongen wordt met wachtlijsten gewerkt”, zegt schepen voor Academies Vincent Byttebier (CD&V). “Het is onze ambitie om op de Lakenmarkt kunst en cultuur verder te centraliseren en uit te breiden richting de Tiltex-site naast het generaal Maczekplein. Dat staat ook zo in ons bestuursakkoord, al zal de realisatie afhangen van de onderhandelingen met de eigenaar van de site.”

De nieuwe vleugel van de Stedelijke kunstacademie gaat op 20 december officieel open voor het publiek. De eerste grote tentoonstelling staat gepland voor 7 februari 2020.