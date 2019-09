Medewerkers van geriatrische afdeling Sint-Andries kruipen in de huid van patiënten met ‘verouderingspak’ Sam Vanacker

11 september 2019

12u58 0 Tielt Medewerkers van de afdeling geriatrie van het Sint-Andriesziekenhuis kregen onlangs de kans om even in de huid te kruipen van hun patiënten. Tijdens een bijscholing werd namelijk gewerkt met een ‘verouderingspak’, dat bestaat onder meer uit verschillende soorten brillen die elk een ouderdomsziekte nabootsen, trilhandschoenen, een koptelefoon die oorsuizen simuleert en een pak met verzwaarde onderdelen.

Bedoeling van de oefening is om de medewerkers beter te leren begrijpen hoe het voelt om zowat tachtig jaar oud te zijn. “Wat zie je door ogen die aan cataract lijden? Hoe eet je als je Parkinson hebt? Wat als een of meerdere ledematen het laten afweten? Hoe voelt het om je voort te bewegen met overgewicht? Op die vragen kregen onze medewerkers dankzij de bijscholing van geriater Julien Dekoninck en de materialen van het UZ Gent een antwoord”, zegt verpleegkundig directeur Matthijs Samyn. “Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers die weten hoe een bepaalde beperking aanvoelt, zich beter kunnen inleven in hun patiënten. Tegelijk zorgt dat ervoor dat diezelfde medewerkers hun zorg beter kunnen afstemmen op de patiënten.”