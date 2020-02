Medewerkers Sint-Andriesziekenhuis steunen Think Pink na verlies collega Sam Vanacker

03 februari 2020

09u10 0 Tielt De medewerkers van de afdeling geriatrie van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zamelen nog de hele maand februari geld in voor Think Pink. Ze verloren onlangs een collega aan borstkanker.

Dinsdag 4 februari is Wereld Kanker Dag en vandaag wordt in het Sint-Andriesziekenhuis het startschot gegeven van een tweeledige actie voor Think Pink. Nog de hele maand staat er zowel aan het onthaal van het ziekenhuis als op de afdeling geriatrie een collector waar oude inktpatronen gedeponeerd kunnen worden. Daarnaast bemannen de medewerkers tussen 3 en 7 februari ook een verkoopstand met Think Pink-gadgets in de inkomhal van het ziekenhuis. De verkoopstand is telkens tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur open.