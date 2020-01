Mathea houdt audities voor Doornroosje: “Iedereen met een hart voor musicals is welkom” Sam Vanacker

24 januari 2020

13u56 0 Tielt Het Tieltse musicalgezelschap Mathea, dat in 2019 nog veel lof oogstte met ‘Annie’, heeft een nieuw project in de steigers staan. Dit keer viel de keuze op het sprookje Doornroosje. De voorstellingen zijn pas voor begin 2021, maar nu al lanceert Mathea een oproep naar muzikaal talent.

Mathea werd pas in 2009 opgericht, maar bouwde het voorbije decennium al een stevig palmares op. Doorgaans wordt om de twee jaar een musical op de planken gebracht, al zat er door de asbestperikelen in Gildhof een periode van vier jaar tussen The Sound of Music (2015) en Annie (2019). Sindsdien heeft Mathea - een samentrekking van ‘musical and theatre’ - duidelijk weer de smaak te pakken. De vijfde productie van het gezelschap, die gepland staat in de Europahal in januari 2021, wordt Doornroosje. “We zijn met volle goesting begonnen aan dit nieuwe avontuur”, zegt bestuurslid Barbara Mattelin. “Met Mathea willen we jonge mensen uit Tielt en omstreken de kans geven te acteren, te dansen en te musiceren en daarom lanceren we een nieuwe oproep naar gemotiveerde kandidaten met een hart voor musicals. Op 7 maart houden we audities in Gildhof. Voor Doornroosje kunnen we rekenen op regisseur Michel Rogissart en voor de choreografie krijgen we professionele begeleiding. Zoals bij al onze musicals wordt ook deze voorstelling gebracht met een live orkest onder leiding van onze oprichter Tom Hoornaert.”

Moderne twist

Het verhaal van de Doornroosje behoeft weinig uitleg, al heeft het sprookje bij Mathea wel een moderne twist. Na de geboorte van Doornroosje viert het koninkrijk feest, maar een slechte fee die niet werd uitgenodigd daagt onverwacht op en spreekt een vloek uit over het pasgeboren prinsesje. Achttien jaar later, aan de vooravond van Doornroosjes huwelijk met de prins, slaat het noodlot toe. Aan de prins en aan de zoon van de koninklijke tuinman om dat noodlot het hoofd te bieden.

Iedereen die zijn kans wil wagen in de musical kan zijn kandidatuur sturen naar auditie@mathea.be, uiterlijk tegen 7 februari. De audities vinden plaats op zaterdag 7 maart in cultureel centrum Gildhof tussen 9 en 16 uur. Repeteren gebeurt telkens op dinsdagavond en zaterdag. Meer info op www.mathea.be.