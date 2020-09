Marie en Zora klaar voor heropening van restaurant QV als eetcafé ‘De QV’: “We gaan de tuin maximaal uitspelen” Sam Vanacker

30 september 2020

16u52 6 Tielt Voor Marie De Cloet (29) en Zora Van Nieuwenhuyse (25) breekt een nieuw hoofdstuk aan. De twee hebben het voormalige restaurant QV in de Kortrijkstraat omgedoopt tot eetcafé ‘De QV’ en ze openen op vrijdag 2 oktober voor het eerst de deuren.

Het koppel kondigde in maart al aan dat ze het restaurant in de Kortrijkstraat zouden overnemen en ondertussen is alles klaar voor de heropening van ‘de QV’, zoals de zaak blijft heten. “We hebben lang nagedacht over een nieuwe naam”, zegt Marie. “Maar uiteindelijk begonnen we het veel te ver te zoeken. Tegelijk beseften we dat de Tieltenaars het na tien jaar wel al gewend zijn om ‘De QV’ te zeggen. We hebben het logo wel wat lichter gemaakt en het woord restaurant weggelaten. Daarmee profileren we ons meer als eetcafé dan als restaurant. Het menu zal relatief beperkt zijn, maar we serveren onder meer verschillende soorten pasta’s, een vispannetje, enkele slaatjes en vegetarische alternatieven. Ook toatjespap staat op het menu.”

Tent buiten, eten binnen

“Eten gebeurt voorlopig uitsluitend op reservatie, ook met het oog op de coronamaatregelen. Binnen hebben we 22 zitplaatsen en het belooft alvast een druk eerste weekend te worden. Vrijdag en zaterdag zitten we volgeboekt. Enkel voor zondag zijn er nog een paar plaatsen vrij”, aldus Zora. “Wie louter iets wil komen drinken zal buiten op het terras in een tent terecht kunnen. Voorlopig gaan we buiten nog geen eten aanbieden en wie alleen wat wil drinken hoeft niet vooraf te reserveren. Later gaan we dan ook nog voor barstoelen aan de toog binnen zorgen, maar dat is op dit moment door corona nog niet aan de orde.”

Kindvriendelijk

Het interieur van de zaak, dat eigenlijk pas vijf jaar oud is, is grotendeels ongewijzigd gebleven, al zijn er wel nieuwe accenten. De grootste veranderingen gebeurden buiten. “Het moestuintje hebben we er uit gegooid, er is nieuw gras gelegd en straks komt er ook een boompje bij. Verder hebben we achterin de tuin een speelkeukentje voor de kinderen en er hangt zelfs een schoolbord dat de ouders van Marie destijds wisten te recupereren uit het oude college”, gaat Zora verder. “De tuin van de QV is een enorme troef en die willen we maximaal uitspelen. Dat zal vooral voor volgende zomer zijn, maar nog veel te weinig mensen weten dat we een mooie tuin hebben. Daarom hebben we aan de voorkant van de zaak een matje kunstgras gelegd. Een klein knipoogje naar de tuin achteraan.”

Reserveren kan via 0472/02.75.02 of via deqv@outlook.be