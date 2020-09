Maria viert 100ste verjaardag met drie maanden vertraging: “Op de dag voor de lockdown nam ze haar intrek in het rusthuis” Sam Vanacker

13 september 2020

12u57 3 Tielt Maria Van Parijs vierde zaterdag samen met haar familie haar honderdste verjaardag in hotel-restaurant Shamrock in Tielt. Maria werd eigenlijk op 6 juni al honderd, maar door de coronamaatregelen moest het feest ruim drie maanden uitgesteld worden.

Maria Van Parijs werd in 1920 geboren in Oostrozebeke in een gezin met zeven dochters. Maria was de vierde dochter. In 1951 trouwde ze met Valère Tanghe en samen verhuisden ze naar Vinkt, waar ze een landbouwbedrijf runden. Het koppel kreeg met Monique (1953), Marnix (1954) en Marleen (1955) drie kinderen. Ondertussen zijn er vijf kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Na de dood van Valère in 1993 bleef ze nog zes jaar alleen op de hoeve wonen, maar in 1999 verhuisde ze naar een appartement in de Schoolstraat in Aarsele. Tot kort voor haar honderdste verjaardag woonde ze er alleen.

“De gezondheid ging wat achteruit en op de dag voor de lockdown, op 12 maart, nam mijn moeder haar intrek in woon-en zorgcentrum Deken Darras in Tielt”, vertelt zoon Marnix. “We konden die dag als familie helaas al niet meer binnen in het rusthuis, wat de overstap voor mijn moeder er niet gemakkelijker op maakte. Maar ze kwam er gelukkig wel in heel goede handen terecht. Ze geniet van het sociaal contact en ze doet zelfs graag mee met de spelletjes. Door corona was bezoek heel beperkt, maar ze begreep de situatie wel. Mijn zussen en ik bezochten haar elke week aan het raam, terwijl we later ook de babbelbox gebruikten. Op haar honderdste verjaardag op 6 juni mochten we er helaas niet bij zijn, maar er was wel een klein feestje met koffie en taart voor de bewoners. Daar kregen we achteraf enkele foto’s van.”

Voor de familie was het echter wachten op het juiste moment voor een feest. “We keken er met de hele familie naar uit, maar we hebben veel geduld moeten hebben. Even hadden we er hoop op dat we in juli zouden kunnen samenkomen om haar verjaardag te vieren, maar de maatregelen werden weer strenger en zo is het uiteindelijk september geworden. Door de maatregelen was het wel wat puzzelen op vlak van tafelverdeling, maar we zijn dankbaar dat we alsnog de honderdste verjaardag van mijn moeder samen hebben kunnen vieren, ook al was het met wat vertraging.”