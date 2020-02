Marc Arickx neemt na 40 jaar afscheid als voorzitter van de Tieltse Gidsenkring: “Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om los te laten” Sam Vanacker

12 februari 2020

16u01 3 Tielt Na veertig jaar aan het roer van de Tieltse Gidsenkring geeft Kanegemnaar Marc Arickx (75) de fakkel door. De nieuwe voorzitter is Geert Storme uit Pittem. Hij krijgt zijn handen vol, want met het nieuwe wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen en acht nieuwe Tieltse themawandelingen staan er heel wat nieuwe toeristische initiatieven op til.

De kiem van de Tieltse Gidsenkring, die dit jaar veertig jaar bestaat, ligt opmerkelijk genoeg in Kanegem. Gewezen dorpsonderwijzer Marc Arickx werd in 1968 secretaris van het comité Kanegem Bebloemd onder wijlen Paul De Zutter. Daar ontstond het idee om in 1979 voor het eerst een gidsencursus te organiseren in samenwerking met de stad, de horeca en de toenmalige VVV. “De eerste gidsen zijn in 1980 gestart en toen begon ook mijn functie als voorzitter”, zegt Marc. “We zijn nu veertig jaar verder en ik had me altijd voorgenomen om op de leeftijd van 75 jaar het voorzitterschap door te geven. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om af te treden, maar de jongere generaties moeten ook de kans krijgen. Als je geen afscheid kunt nemen, verloochen je in zekere zin je eigen ambitie. Ik blijf wel aan de slag als gids, maar met Geert heb ik een waardige opvolger gevonden. Hij krijgt een gidsenkring die jong van hart is en dankzij dit stadsbestuur ook nog eens de wind in de zeilen heeft.”

Als je geen afscheid kunt nemen, verloochen je in zekere zin je eigen ambitie. Bovendien heb ik met Geert een waardige opvolger gevonden Marc Arickx

Uitdaging

Geert Storme (64) woont in Pittem en is pas sinds vorig jaar lid van de Gidsenkring. “Ik werkte samen met Céline d’Hulst van de dienst Vrije Tijd van Tielt mee aan de route Amusant Platteland en dat smaakte naar meer. De grootste uitdaging is nieuwe gidsen vinden, al ziet de toekomst er veelbelovend uit. Straks kun je namelijk ook gids worden op basis van ervaring en is een diploma niet meer vereist. Het zal aan ons zijn om te waken over de kwaliteit.”

Wandelnetwerk

Ook schepen van Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V) ziet de toekomst positief tegemoet. “Met dank aan wat lobbywerk opent Westtoer eind maart een nieuw wandelnetwerk tussen de Poelberg en de Meikensbossen. Er zijn vijf uitgestippelde trajecten van vijf, zes, zeven, acht en negen kilometer en vanaf 30 maart is er een wandelnetwerkkaart ter beschikking. Daarnaast hebben we besloten de Halletoren net als vorig jaar weer open te stellen voor het publiek. Er zijn nog altijd Tieltenaars die er nog niet binnen geweest zijn en dat is jammer. Tussen 11 juli en 12 september zijn er elke zaterdagnamiddag gratis gidsbeurten.”

We gaan de Halletoren net als vorig jaar weer open stellen voor het publiek. Er zijn nog altijd Tieltenaars die er nog niet binnen geweest zijn en dat is jammer Hedwig Verdoodt

Nog nieuw is dat de stad in samenwerking met de Gidsenkring acht nieuwe Tieltse themawandelingen heeft uitgewerkt. Tussen maart en oktober kun je elke eerste zondagvoormiddag van de maand om 10 uur een gratis begeleide wandeling volgen. Je krijgt de keuze uit de Tieltse highlights, Als graven gaan praten, Van tere makelij, Droge kroegentocht, Straffe Poelbergvertellingen, Geuren en Kleuren in Kanegem, Tielt in WO I en In De Voetsporen van Generaal Maczek.

Wie de rangen van de Tieltse gidsenkring wil versterken, kan mailen naar tieltsegidsenkring@gmail.com.