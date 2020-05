Man staat terecht voor twee vechtpartijen

op Tieltse Europafeesten: “Petje van Club Brugge was de aanleiding” Siebe De Voogt

12 mei 2020

15u26 2 Tielt Een 35-jarige man uit Tielt had in de Brugse rechtbank een werkstraf boven het hoofd hangen voor twee vechtpartijen op de Tieltse Europafeesten. “De Gentse Feesten, maar dan op z'n kleinst”, noemde de advocate van twee slachtoffers het evenement.

Beide vechtpartijen vonden plaats in de nacht van 6 op 7 juli 2018 plaats. In Tielt was het dat weekend over de koppel lopen voor de Tieltse Europafeesten. Ook K.W. (35) was aanwezig met enkele vrienden. De man stond onder voorwaarden na twee eerdere veroordelingen voor slagen en weerspannigheid, maar daar trok hij zich niets van aan. “De Tieltse Feesten zijn zoals de Gentse Feesten, maar dan op z'n kleinst", pleitte Brigitte Vander Meulen, de advocate van twee slachtoffers. “Iedereen drinkt wat te veel en er heerst een uitgelaten sfeer.”

Gebroken sleutelbeen

Even na 2 uur ‘s nachts zaten de burgerlijke partijen op een terras, toen ze het aan de stok kregen met een passant. Het kwam tot een schermutseling, waar ook K.W. zich in zou gemoeid hebben. “Mijn cliënt had een petje op van Club Brugge”, stelde meester Vander Meulen. “De beklaagde stapte op hem af en zei: ‘En nu is het tussen Anderlecht en Club’. Hij gaf hem een duw, waardoor m’n cliënt ten val kwam en z'n sleutelbeen brak. Eerder had ook z’n vriendin al een duw gekregen.”

Later op de nacht ging K.W. nog eens over de rooie. Hij meende opnieuw te moeten tussenkomen in een discussie en gaf een man een vuistslag in het gezicht. Het parket vorderde een werkstraf voor de Tieltenaar. Zijn advocaat Stijn Leliaert vraagt de vrijspraak voor de slagen aan het koppel. “Mijn cliënt heeft een agressieprobleem als hij alcohol drinkt, maar had met die eerste vechtpartij niets te maken", pleitte hij. Vonnis volgt op 9 juni.