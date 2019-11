Man staat terecht voor diefstal met geweld in Kruidvat en andere diefstallen van cosmeticaproducten Siebe De Voogt

19 november 2019

14u50 1 Tielt Een 27-jarige Georgiër hangt in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf boven het hoofd voor een diefstal met geweld in het Kruidvat in Tielt. Giorgi G. kon ook gelinkt worden aan enkele andere diefstallen van cosmeticaproducten.

Giorgi G. ging op 5 augustus aan de haal met 27 euro aan goederen uit het Kruidvat in de Kortrijkstraat in Tielt. Hij gaf enkele winkelbedienden een duw om te kunnen vluchten. “De beklaagde vluchtte weg in een Suzuki Swift met Poolse nummerplaat”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Kort nadien merkte een alerte patrouille de wagen op, waarna hij kon opgepakt worden.”

In de auto trof de politie een zwarte vuilniszak aan met gestolen cosmeticaproducten ter waarde van driehonderd euro en een relatief nieuwe handtas. G. verklaarde dat hij de diefstallen pleegde uit geldnood. “Mijn cliënt stal goedkope producten bij Kruidvat en verkocht ze nadien door”, pleitte zijn advocaat. “De handtas had hij niet gestolen, maar gekocht in Brussel.” Giorgi G. riskeert een effectieve celstraf. Vonnis op 17 december.