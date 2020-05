Man krijgt tien maanden cel voor aanranding op Tieltse Europafeesten: “Ik wilde enkel haar jas helpen afdoen” Siebe De Voogt

18 mei 2020

13u35 0 Tielt Een 30-jarige Roemeen heeft een effectieve celstraf van tien maanden gekregen voor de aanranding van een jonge vrouw op de Tieltse Europafeesten. Petru B. betastte het slachtoffer op de dansvloer, maar beweerde dat hij enkel wilde helpen met haar jas af te doen.

De politie werd op 7 juli vorig jaar ingelicht door het Rode Kruis. Een 20-jarig meisje uit Ruiselede was compleet overstuur hun hulppost binnengelopen op de Europafeesten in Tielt. Zelf kon ze volgens de hulpverleners geen woord uitbrengen, maar haar zus en een vriendin vertelden dat ze aangerand was. Een man was plots tegen haar aan beginnen te dansen. Hij had haar jeansjasje uitgetrokken en haar borsten betast. Volgens de getuigen hing z’n broek bijna tot op z'n knieën.

Op basis van een persoonsbeschrijving kon de politie Petru B. (30) oppakken als verdachte. De man ontkende alles met klem. Hij beweerde dat hij het slachtoffer enkel wilde helpen haar jas uit te doen. De Roemeen keerde op 20 maart dit jaar terug naar z'n thuisland en was dus niet aanwezig voor z'n proces. Hij werd maandagmorgen bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van tien maanden. Aan het slachtoffer moet hij iets meer dan 1.000 euro schadevergoeding betalen.