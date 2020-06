Man krijgt 6 maanden cel voor vechtpartij op Tieltse Europafeesten, maar wordt vrijgesproken voor slagen eerder die nacht Siebe De Voogt

09 juni 2020

Een 35-jarige man uit Tielt heeft een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen voor een vechtpartij op de Tieltse Europafeesten. K.W. stond ook terecht voor slagen eerder die nacht, maar werd daarvoor vrijgesproken.

De feiten vonden plaats in de nacht van 6 op 7 juli 2018. In Tielt was het dat weekend over de koppen lopen door de Europafeesten. Ook K.W. (35) was aanwezig met enkele vrienden. De man stond onder voorwaarden na twee eerdere veroordelingen voor slagen en weerspannigheid, maar daar trok hij zich niets van aan. In het holst van de nacht meende hij te moeten tussenkomen in een discussie. Hij gaf een man een vuistslag in zijn gezicht. Volgens het parket had K.W. eerder die nacht ook al een koppel enkele slagen toegediend, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. “Alleen de verklaringen van beide slachtoffers zitten in het dossier”, klonk het. “Dat zijn geen objectieve getuigen.” K.W. werd voor die vechtpartij vrijgesproken. Voor de andere feiten kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.