Man krijgt 4,5 jaar na diefstal nog 6 maanden cel voor heling van gestolen stofzuiger Siebe De Voogt

21 januari 2020

15u31 0 Tielt Een 34-jarige man uit Tielt heeft 4,5 jaar na de feiten nog een effectieve celstraf van zes maanden gekregen voor de heling van een gestolen stofzuiger. L.D. verkocht die, terwijl hij wist dat die gestolen was bij een houtbewerkingsbedrijf in Zwevezele.

De feiten vonden plaats in augustus 2015, maar kwamen vorige maand pas voor in de correctionele rechtbank van Brugge. Die zomer werd bij een houtbewerkingsbedrijf in Zwevezele een industriële stofzuiger gestolen. L.D. kwam in het vizier van de politie toen hij het werktuig voor 350 euro verkocht op een tweedehandswebsite. De man paste af en toe op de honden van het slachtoffer en had daarom een sleutel van diens bedrijf. Het parket vond echter niet genoeg bewijzen om hem te vervolgen voor diefstal. T. moest zich wel voor de rechter verantwoorden voor heling. Zijn advocaat Mathieu Langerock vroeg de rechtbank om hem geen straf meer op te leggen. “De toenmalige vriendin van mijn cliënt kwam om de haverklap thuis met gestolen spullen”, pleitte hij. “Ze verkocht soms ook spullen onder zijn naam. Mijn cliënt hoorde jarenlang niets meer over deze zaak en moet nu plots toch nog voor de rechtbank verschijnen.” De rechtbank ging niet in op de vraag van de verdediging en legde L.D. zes maanden cel en een boete van driehonderd euro op.