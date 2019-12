Man gewond na schuiver in gracht en botsing tegen duiker VHS

06 december 2019

07u08 12 Tielt Op de Deinsesteenweg in Tielt is vrijdagmorgen vroeg een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn wagen in de gracht was beland.

Een man die uit de richting van Deinze kwam, verloor rond 5 uur aan de Citroëngarage de controle over zijn stuur. Hij belandde links van de weg in de gracht, ging over de kop en botste tegen een duiker. Het slachtoffer kon makkelijk uit de wagen worden gehaald. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd dan naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht.