Man die ex-vriendin en haar buurman aanviel met hamer, wil geen voorwaarden naleven Siebe De Voogt

06 juni 2019

15u54 0 Tielt Een 36-jarige man uit Tielt heeft donderdagmorgen geen goede beurt gemaakt voor de Brugse strafrechter. Hoewel D.V. terecht staat voor twee zware feiten van poging tot doodslag, toonde hij zich maar weinig bereid om voorwaarden na te leven. “Ik drink al een jaar geen alcohol en zou nu nog steeds niet mogen drinken op een feestje?”, vroeg de man zich af.

D.V. (36) uit Tielt ging op 6 april vorig jaar compleet over de rooie. Hij had die dag flink gedronken en bleef zijn ex-vriendin telefonisch lastigvallen. Een vriend van de vrouw spelde hem de les, maar dat had een averechts effect. D.V. sloeg zijn ex, waardoor ze met haar gezicht tegen de gevel van een woning belandde. De vrouw vluchtte naar haar thuis, waar ze werd opgevangen door een buurman. D.V. trapte haar voordeur in en nam de buurman in een wurggreep. Hij kon ternauwernood een hamerslag afweren. V. probeerde ook zijn ex-vriendin te slaan met de hamer, maar zij kon zich gelukkig achter een matras verschuilen. Volgens zijn advocate had de Tieltenaar een volledige fles Grand Marnier gedronken. De hamer had hij volgens de verdediging enkel mee om de voordeur in te slaan.

D.V. neemt sinds zijn vrijlating door de raadkamer Antabuse en moest donderdagmorgen persoonlijk naar de rechtbank afzakken om een straf met probatievoorwaarden te krijgen. De dertiger toonde echter maar weinig bereidheid om de komende jaren voorwaarden na te leven. “Ik heb geen alcoholprobleem en heb me al een jaar aan de voorwaarden van de raadkamer gehouden”, zuchtte hij. “Als er eens een feestje is, moet ik daar dan de komende jaren als een nuchtere staan enkel en alleen omdat ik één keer iets misdaan heb?” De rechter wees D.V. op het feit dat hij in het verleden al enkele keren veroordeeld werd voor geweldplegingen. “Ik zie dat je allesbehalve gemotiveerd bent om voorwaarden te krijgen”, trok ze haar conclusie. De kans dat V. op 20 juni een voorwaardelijke straf krijgt, lijkt na de zitting van donderdag herleid tot nul.