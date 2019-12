Man (53) voor rechter na geld afhalen met gevonden bankkaart AHK

23 december 2019

17u38 0 Tielt Een 53-jarige man uit Aarsele moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij geld heeft afgehaald met een gevonden bankkaart. “Ik probeerde de geboortedatum en het lukte, maar ik mocht het niet gedaan hebben”, zei de man tegen de rechter.

Het slachtoffer ging op 14 oktober tanken toen ze haar portefeuille bovenop haar auto had gelegd. Volledig verstrooid reed het slachtoffer weg zonder de portefeuille van haar auto weg te nemen. Beklaagde Jan D. (53) uit Aarsele die in het tankstation achter het slachtoffer stond, vond de portefeuille. Hij tankte zelf met de kaart en haalde twee keer geld af. “De man kon geïdentificeerd worden door de camerabeelden van het tankstation”, zei het openbaar ministerie. “Daarop was de nummerplaat van zijn auto duidelijk herkenbaar.” De beklaagde is geen onbekende voor het gerecht. “Hij is net aan het eind van een periode waarin hij leefde in schuldbemiddeling met 70 euro per week”, pleitte zijn advocaat Filip De Reuse. “Die jarenlange periode komt net nu ten einde en zal hij eindelijk opnieuw over zijn volledig loon beschikken en zijn al zijn schulden afbetaald. Ik vraag dan ook een werkstraf voor de man.” De beklaagde zelf uitte zijn spijt en zei dat de verleiding te groot was omdat hij zelf amper over geld beschikte. Naast de gevangenisstraf riskeert hij een geldboete van 600 euro. Vonnis op 13 januari.