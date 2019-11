Man (40) voor rechter na spuwen en poging tot bijten in agent AHK

18 november 2019

Een 40-jarige man uit Tielt moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij op 6 juli vorig jaar zich erg agressief opstelde tegenover de politie. De politie was gealarmeerd nadat de partner van de man in haar woning slagen kreeg van hem. Meteen was voor de politie duidelijk dat hij helemaal buiten zinnen was. Toen ze hem wilden meenemen naar het politiekantoor stelde hij zich erg weerspannig op waardoor de agenten genoodzaakt waren de man te boeien. In de politiecombi bleef de man te keer gaan door het wild om zich heen te schoppen. Hij spuwde ook naar een agent, probeerde hun wapenstok af te nemen en probeerde één van hen te bijten. De man heeft duidelijk geen schrik van de politie, in 2017 werd hij al eens veroordeeld voor weerspannigheid tegenover agenten. De man stuurde maandag zijn kat naar de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 16 december.