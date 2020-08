Man (36) blijft dealen na veroordelingen en riskeert nu vijf jaar cel



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

19u36 0 Tielt Een 36-jarige man uit Izegem riskeert vijf jaar cel voor de verkoop van cannabis, MDMA en speed. Toen de man na een eerdere veroordeling de cel mocht verlaten, zette hij zijn handeltje gewoon verder. Hij opereerde zelfs vanuit de woning van zijn nieuwe vriendin in Egem.

De 36-jarige man ging inwonen bij zijn nieuwe vriendin in Egem. Daar werd toen telkens afgesproken om de deal aan de kerk van Egem te doen. Bij een huiszoeking werden grote hoeveelheden cannabis, MDMA en speed gevonden. Hoeveelheden waar zijn vriendin voor het grootste deel niet van op de hoogte was. “Ik wist enkel van de kleine hoeveelheid in de koelkast”, zei de vrouw tegen de rechter. Stein V. liep eerder al eens een gevangenisstraf van vijf jaar op voor drugsfeiten, maar dat deerde hem duidelijk niet. Nu riskeert hij nog eens een celstraf van 5 jaar en de verbeurdverklaring van 28.000 euro. Zijn toenmalige vriendin riskeert 12 maanden cel en 8.000 euro boete met uitstel. Nog twee anderen riskeren ook 12 en 15 maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens de advocaat van Stein V. kloppen de tijdstippen van het parket helemaal niet met de werkelijkheid en was de verkoop veel beperkter. Vonnis op 18 augustus.