Malpertuis zoekt getuigenissen voor LGBTQ-voorstelling Sam Vanacker

24 februari 2020

17u02 0 Tielt Theater Malpertuis is op zoek naar West-Vlaamse jongeren en hun ouders die willen getuigen over het thema LGBTQ naar aanleiding van de voorstelling ‘The Good People’ van theatermaker Neal Leemput.

Met ‘The Good People’ wil het Tieltse theater het thema LGBTQ (lesbian, gay, bisextual, transgender en queer - nvdr.) onder de aandacht brengen. “Het is nog altijd niet evident voor jonge mensen om zich als holebi te outen, laat staan als transgender”, aldus Paulien Bonne van Malpertuis. “Soms levert het zelfs een jarenlange stilte op tussen ouders en kinderen. Sommigen zijn niet meer welkom thuis, terwijl ook de cijfers over zelfmoordgedachten en -pogingen bij LGBTQ-jongeren ronduit hallucinant zijn. Reden genoeg dus om de dialoog aan te gaan.”

Gesprek

De eigenlijke voorstelling van The Good People, een toneeladaptatie van de film ‘Faustrecht der Freiheit’ van Fassbinder, is pas op 24 april om 20.30 uur, maar nu al lanceert Malpertuis een oproep. “Bij wijze van inleiding zal Neal Leemput om 19 uur in gesprek gaan met jongeren en ouders over hoe zij hun outing hebben beleefd en over de uitdagingen en obstakels die LGBTQ-personen ervaren. “

Wie zich geroepen voelt kan een mailtje met een korte toelichting sturen naar maud@malpertuis.be. Het theater neemt daarna telefonisch contact op. Tickets voor The Good People zijn te bestellen via tickets.malpertuis.be.