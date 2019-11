Malpertuis strikt Belgische première van Nederlandse choreografe Sam Vanacker

11u25 0 Tielt In theater Malpertuis is er vrijdag de Belgische première van ‘The Exact Position of Things’ van de bekende Nederlandse choreografe Nicole Beutler. Het gaat om een remake van een voorstelling uit 2005 naar aanleiding van het tiende jubileum van haar dansgezelschap.

Nicole Beutler (50) is een grote naam in de danswereld. Tijdens het overzichtsfestival Nicole Beutler Collection is de remake van een awardwinnende dansvoorstelling op vrijdag 15 november in première gegaan in Amsterdam, met de originele cast. Het gezelschap is nog op tournee tot en met 24 januari 2020 en doet tijdens die tour ook Theater Malpertuis aan, dat voor deze remake als coproducent optreedt. ‘The Exact Position of Things’ gaat over een vrouw met Alzheimer - verbeeld door twee performers - die in het niemandsland van geheugenverlies is beland en de greep op de werkelijkheid kwijt is. Bij de voorstelling hoort ook een gelijknamig boek dat voor en na de voorstelling aan het publiek uitgedeeld wordt. Naar aanleiding van de Belgische première introduceert de choreografe haar eigen voorstelling in Tielt. Meer info op de website van Theater Malpertuis.