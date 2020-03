Maandagse caféquiz gaat online verder: “Traditie van 30 jaar laten we niet onderbreken door corona” Sam Vanacker

16 maart 2020

12u21 12 Tielt Een cafétraditie met een geschiedenis van minstens dertig jaar laat zich niet zomaar onderbreken. Door het coronavirus en de sluiting van café Ter Halle zag het er naar uit dat het gedaan was met de maandagavondquiz, maar daar passen de Vrienden van de Quiz nu een digitale mouw aan.

Elke maandagavond worden in een Tielts café 35 vragen gesteld en de winnende groep krijgt een rondje. Dat lijkt misschien weinig opmerkelijk, ware het niet dat het om een traditie gaat die al dertig jaar in ere gehouden wordt. “Ononderbroken sinds 1990", zegt Tony Lambrecht. Hij coördineert de quizkalender en is er al bij in het prille begin, toen nog in café d’Hespe met Rudi Clincke.

Laatste wapenfeit in Ter Halle

“Ongeveer vierentwintig jaar hebben we elke maandagavond in d’Hespe gequizd. Rudi is ermee begonnen, maar na een paar jaar nam ik de organisatie van de quiz over en ook onder de andere uitbaters werd de traditie verder gezet. Zes jaar geleden verhuisden we met de quiz naar Ter Halle. Door het coronavirus en doordat Jochen (Lefebre, nvdr) er eind deze maand mee ophoudt, werd de carnavalsquiz van vorige maandag onverwacht ons laatste wapenfeit in Ter Halle.”

De quizmasters vonden een manier om het stukje Tieltse cafégeschiedenis toch nog verder te zetten, ook zonder café. “Na de coronacrisis kunnen we tijdelijk terecht in De Post, in afwachting van een nieuwe locatie, maar tot dan gaan we gewoon online”, gaat Tony verder. “Vanavond gaan we voor het eerst online met de quiz. Op de Facebookpagina De Vrienden van de Quiz hebben we een evenement aangemaakt en om 21.30 uur verschijnt er een link naar de 35 vragen. We laten corona ons niet tegenhouden.”