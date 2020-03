Maand na eeuwfeest is Carola Wambeke overleden, weduwnaar Frits (103) blijft alleen achter Sam Vanacker

25 maart 2020

09u18 3 Tielt Carola Wambeke, die samen Frits De Brabandere (103) wellicht het oudste koppel van Vlaanderen vormde, is maandag overleden. Ze was op 28 februari honderd jaar geworden.

Frits en Carola trouwden op 6 februari 1942 en ze woonden tot oktober vorig jaar nog samen in de Henri D’Hondstraat in Schuiferskapelle. Ze deelden liefst 78 jaar lief en leed. Het sympathieke oude koppel haalde meermaals de krant. Zo gingen we bij hun 75ste huwelijksverjaardag al eens langs in Schuiferskapelle, terwijl Carola op 10 maart - net voor de coronacrisis - nog in de bloemetjes werd gezet door het stadsbestuur in woon-en zorgcentrum Deken Darras voor haar honderdste verjaardag. Carola was dankbaar voor de tijd die ze kreeg. “We hebben chance gehad dat ons dit gegeven is”, liet ze tijdens hun 75ste huwelijksverjaardag nog verstaan. “Laat ons hopen dat we het binnen vijf jaar nog eens kunnen doen.” Al heeft dat laatste niet mogen zijn.

Rustig ingeslapen

Carola runde destijds een schoenwinkeltje aan de voorkant van hun huisje in Schuiferskapelle, terwijl Frits achteraan garelen voor paarden maakte en af en toe ook laarzen herstelde voor klanten van Carola. Het geheim van hun hoge leeftijd was volgens het koppel een leven van regelmaat. Maar de leeftijd begon stilaan door te wegen. Carola is maandag rustig ingeslapen in woon-en zorgcentrum Deken Darras.

Omwille van het coronavirus zal de uitvaart in intieme kring plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk in Tielt. De begroeting in het funerarium is uitsluitend voor de familie. Online condoleren kan via de website van uitvaartcentrum Viaene-Vinckier.