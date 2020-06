Longarts maakt de balans op na drie maanden COVID: “Sint-Andriesziekenhuis volledig coronavrij” Sam Vanacker

10 juni 2020

10u37 0 Tielt Dinsdag heeft de laatste COVID-19-patiënt het Sint-Andriesziekenhuis verlaten. Daarmee heeft het Tieltse ziekenhuis op dit moment geen enkele patiënt meer die positief test op het virus. Vijftien van de in totaal 121 opgenomen coronapatiënten haalden het niet. Longarts Valérie Van Damme maakt de balans op van het gevecht tegen het virus dat ondertussen al drie maanden aan de gang is...

“Aanvankelijk kwamen de opnames met mondjesmaat op gang. Op 14 maart namen we de eerste besmette patiënt op. Gaandeweg steeg het aantal bevestigde besmettingen en in totaal hebben we 121 coronapatiënten opgenomen. 103 daarvan zijn gedeeltelijk of volledig hersteld. Drie patiënten die ondertussen negatief testten op COVID-19 zijn wel nog aan het herstellen in het ziekenhuis.”

Het zwaarste vond ik de beperkingen bij het afscheid. Afstand houden bij het afscheid nemen, zonder aanraking, kus of omhelzing. Die manier van overlijden is moeilijk te verteren Longarts Valérie Van Damme

“Vijftien mensen zijn jammer genoeg overleden. Dat waren hoofdzakelijk bejaarden bij wie corona een verwikkeling was in hun ziektebeeld. Het zwaarste vond ik de beperkingen bij het afscheid. Afstand houden bij het afscheid nemen, zonder aanraking, kus of omhelzing. Die manier van overlijden is moeilijk te verteren.”

Snel geschakeld

“Maar gelukkig hebben we heel snel geschakeld. Niet alleen werd er begin maart in samenwerking met de huisartsen een triagecentrum opgericht, het ziekenhuis heeft de organisatie intern op verschillende niveaus snel aangepast, zowel op vlak van verpleegkunde als qua hygiëne. Er was ook een bijzonder grote solidariteit onder alle medewerkers. Initieel was er natuurlijk ook angst, vooral omdat er een tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal dreigde. Maar gelukkig is het nooit zover gekomen dat we zonder wapens naar de frontlinie getrokken zijn.”

Alert voor nieuwe piek

Nu het aantal besmettingen sterk verminderd is en de maatregelen versoepelen, blijft Van Damme wel alert voor een eventuele tweede golf. “De versoepeling was broodnodig, mensen zaten op hun tandvlees. Eigenlijk had ik een tweede besmettingsgolf verwacht rond eind mei, begin juni, na de eerste versoepelingen, maar blijkbaar houden we ons toch strikt genoeg aan de opgelegde regels. Mogelijk speelt ook het warmere klimaat een rol, maar toch maak ik me zorgen over de komende maanden. Grotere groepen zullen weer samen komen en nauw contact hebben met elkaar. Daar moet maar één besmette persoon tussen zitten om een nieuwe golf op gang te brengen. Ik hoop dat de overheid beter voorbereid zal zijn op een volgende uitbraak.”

Dokter Van Damme eindigt met een positieve noot. “De steun en de solidariteit die we kregen waren enorm. De schenkingen die we hebben gekregen waren niet te tellen. De crisis heeft de bevolking het belang van de zorgsector doen beseffen en we willen elke zorgverlener, vrijwilliger en sympathisant nog eens van harte bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijd.”