Livestream Tieltse gemeenteraad nog niet voor meteen Sam Vanacker

05 juni 2020

10u14 3 Tielt Oppositieraadslid Simon Germonpré (Open Vld/N-VA) brak op de gemeenteraad een lans voor het livestreamen van de Tieltse gemeenteraad. Volgens Germonpré moeten de burgers van thuis uit de raden kunnen meevolgen. Schepen van IT Pascale Baert (Iedereen Tielt) is voorstander, maar de implementatie zal nog niet voor meteen zijn.

Iedereen Tielt, de partij van Pascale Baert, had de introductie van zo’n livestream ook al in hun verkiezingsprogramma staan. “We zijn voorstander, maar als we het doen, moeten we het goed doen. Eén vaste camera is geen goede oplossing. In Staden en Kortrijk bijvoorbeeld wordt er met dynamische camera’s gewerkt die verbonden zijn met het audiosysteem van de raadsleden. Dat levert een mooi resultaat op, maar dat is ook duur. In Staden, waar de gemeenteraad 21 raadsleden telt, kostte het systeem zeventigduizend euro. Los daarvan zijn er ook praktische problemen. Omdat de camera’s geïntegreerd zijn bij de audio moet de gemeenteraad telkens een vaste opstelling hebben, terwijl de stoelen en tafels in onze gemeenteraadszaal bijna dagelijks verplaatst worden. Maar we blijven voorstander. Rome is niet in een dag gebouwd en met de stad zijn we op vlak van digitalisering sowieso aan een stevige inhaalbeweging bezig.”