Lions Club steunt Tielt, Stad Boven de Wolken en betaalt voortaan de kistjes voor stilgeboren kinderen in Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

28 oktober 2019

10u29 3 Tielt Lions Club Tielt gaat voortaan de kost van de kistjes voor kindjes die stil zijn geboren in het Sint-Andriesziekenhuis op zich nemen. Aanleiding is de benefietactie ‘Tielt, Stad Boven De Wolken’. Enerzijds zorgt de serviceclub voortaan voor structurele steun aan het Sint-Andriesziekenhuis, anderzijds wordt ook het evenement zelf financieel gesteund.

Lore Vandewiele (30) en Dominique Maes (31) uit Egem kregen op 21 mei een dochtertje Anna, stil geboren na 23 weken zwangerschap. Lotte De Cloet (31) en Koen Voet (39) uit Tielt werden op 7 mei de ouders van Sies, die na 25 weken zwangerschap stil geboren werd. Na de geboorte kwam in het ziekenhuis telkens een fotograaf van Boven De Wolken langs, een vzw die sinds 2016 gratis fotoshoots voor sterrenouders doet. Beide koppels besloten om samen iets terug te doen voor deze vzw en organiseren op 1 november een benefietactie onder de noemer ‘Tielt, Stad Boven De Wolken’.

Structurele steun

Katrien Maes, mama van Dominique en verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis, ging aankloppen bij dokter Steven De Coninck op zoek naar sponsoring, lid van de plaatselijke Lions Club. “Toen Katrien met het voorstel kwam, waren we met de club meteen enthousiast. Enerzijds beslisten we om ‘Tielt, Stad Boven De Wolken’ financieel te steunen, maar anderzijds gaan we ook een structureel engagement aan voor alle ouders van kindjes die stil geboren worden in het Sint-Andriesziekenhuis. Na overleg met de ouders en met de directie van het ziekenhuis nemen we met de Lions voortaan de volledige kost van de kistjes waarin stilgeboren kindjes worden opgebaard op ons. Het is de eerste keer dat we een dergelijk project steunen.”

Gemiddeld vijf sterrenkindjes per jaar

Op de kraamkliniek van het Sint-Andriesziekenhuis weten ze maar al te goed hoe belangrijk de fotoreportages van Boven De Wolken zijn“In ons ziekenhuis worden jaarlijks zo’n vijf kindjes stil geboren”, zegt hoofdvroedvrouw Anja Van D’huynslager. “We werken nu vier jaar samen met Boven De Wolken en we dragen het initiatief heel een warm hart toe. Voor sommige ouders is de kost van het kistje soms een financiële drempel. Een drempel die dankzij deze sponsoring wegvalt.”

Rouwhoekje

Lotte De Cloet, een van de ouders achter Tielt, Stad Boven De Wolken, die overigens werkt als verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis, is blij met de steun van de Lions. “Toen we wisten dat we ons kindje zouden verliezen hadden we nog vier weken tijd voor de bevalling zou plaatsvinden. In die tussentijd ben ik op zoek gegaan naar een manier om afscheid te nemen en zo ben ik bij Boven De Wolken terechtgekomen. Zowel mijn gynaecoloog als de collega’s op de kraamkliniek van het ziekenhuis hebben me heel erg ondersteund tijdens de bevalling. Ik zag dat de vroedvrouwen het moeilijk hadden, maar toch zetten ze hun emoties opzij om mij te ondersteunen. Na de bevalling is een fotografe langsgekomen van Boven De Wolken. Die foto’s zijn belangrijk voor ons. Thuis hebben we een speciaal hoekje met de foto’s waar we elke dag een kaarsje branden.”

‘Tielt, Stad Boven De Wolken’ vindt plaats op 1 november in de Europahal vanaf 14 uur en omvat een kindernamiddag en optredens van onder andere Patje Krimson.